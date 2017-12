Bil kjørte av veien og havnet i elv ved Eide

Nyheter

De to personene som var i bilen skal ha kommet seg raskt ut. Omfanget av eventuelle personskader er ikke kjent foreløpig, begge to fraktes til Molde sjukehus for videre sjekk og behandling.

Omfanget og årsaken til ulykka er ikke helt klart, men både ambulanse og politi er på veg til stedet. Ambulansen ankom rett før klokka 14:10 søndag.

Ulykkesstedet er anslått å være på Fylkesveg 279, i krysset ved avkjøringen til Vasskor. Det skal være litt slaps på vegen ved ulykkesstedet.

Bilen havnet i ei elv da den kjørte av vegen.