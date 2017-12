Synes du det var kjedelig med regn i dag? Da er ikke været kommende uke noen oppmuntring

Nyheter

Etter en flott og tidvis veldig kald uke, slo været om natt til lørdag og regn og mildvær preget dagen. Snøen som falt fredag kveld, smeltet bort. For at nedbøren skulle komme som snø, var man nødt til å ta turen opp på 6-800 meter over havet.

Søndag er det ventet sørvest stiv og til dels sterk kuling på kysten. Regn og regnbyger, snø over 400-600 meter. Mandag blir det noe av det samme, før det tirsdag, onsdag og torsdag skal bli flere grader mildere og mer nedbør, som primært vil komme som regn.

Yr.no melder at det vil komme jevn bris fra sørvest utover uka. Først mot fredag ser temperaturene ut til å synke, og neste helg er det foreløpig ventet oppholdsvær. Da blir det fort minusgrader igjen også.

Varsom.no melder skredfare 3 - betydelig, etter nedbøren fredag og lørdag.