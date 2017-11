Vegvesenet har valgt trasé Digernes - Vik, til halv pris

Nyheter

Statens vegvesen (SVV) la torsdag formiddag fram sitt forslag til trasévalg for Møreaksen-strekningen fra Digernes til Vik i Vestnes.

De foreslår konseptet de kaller K3.1 A. (se illustrasjon). Dette er traseen de nå kaller Svartløken, men som tidligere var omtalt som Solnørdalen.

K3.1 er en trasé som går sør for Skodje sentrum, og i tunnel forbi Svartløkvatnet. Bokstaven A i K3.1 A betyr at E39 legges i dagen langs Tomrefjorden fram til Vik.

«Anbefaler K3.1 A for 110 km i timen» skriver Vegvesenet i presentasjonen de holdt for media torsdag. De grunngir valget med at det er best for å bygge bo- og arbeidsmarked, og best for transport over lengre distanser.

Halverer prisen

Strekningen Digernes - Vik ligger inne i Nasjonal Transportplan til en anslått pris på 9,6 milliarder kroner. Det beløpet gjelder 4-felts veg.

– Vi foreslår i første omgang å bygge en to- og tre-felts vei for 90 km i timen, med midtrekkverk. Kostnaden for dette er 4,8 milliarder kroner på strekket fra Digernes til Vik. Dermed har vi lagt grunnlaget for et betydelig kostnadskutt, sier Håvard Austvik i Statens vegvesen til Rbnett.

Kutter reisetiden med 25 minutt

Vegvesenet opplyser også at alternativet K3 kutter reisetiden mer enn K2-alternativet, uansett standard på vegen. De har beregnet at K3-traseen gir 25 minutter innkorting i reisetid. Ved å sette fartsgrensa til 110 km i timen i stedet for 90, får man inntil 8 minutt kortere reisetid.

Trinnvis utbygging

Vegvesenet anbefaler trinnvis utbygging av strekningen, slik:

Trinn 1: Dragsundet - Vik, 90 km i timen

Trinn 2: Digernes - Dragsundet, 90 km i timen

Trinn 3: Digernes - Vik, 90 km i timen

– Når kan det bli snakk om å bygge ut til 4-felts veg? Om 20-30 år?

– Ja, noe slikt. I dag er det egentlig ikke stort nok trafikkgrunnlag til å forsvare en fire-felts vei, sier Austvik.

Miljødebatt

I sin presentasjon skriver de dette om alternativet via Solnørdalen:

«K3 gjennom Solnørdalen vil høy trafikantnytte. Konseptet kommer dårlig ut på ikke-prissatte virkninger på grunn av sårbare områder i Solnørdalen. De negative virkningene vil kunne motvirkes ved å bygge store deler av traseen i tunnel, men da vil kostnadene øke betraktelig.»

– Vi tar hensyn til naturinteressene ved Svartløkvatnet ved å legge vegen i tunnel. Men vi forventer likevel en diskusjon om vi har tatt tilstrekkelig hensyn til naturkvalitetene i området, sier Austvik.

Droppet Ørskogfjellet-alternativet

Alternativet som dermed er valgt bort, var tunnel forbi Sjøholt og ny tunnel fra Ørskogfjellet til Vik i Vestnes.

Anbefalingen fra SVV sendes til Samferdselsdepartementet, som tar beslutning om trasévalget på strekninga.

Fra Vik i Vestnes skal Møreaksen krysse Romsdalsfjorden med tunnel under Tautra til Otrøya, og derfra til fastlandet med bru over Julsundet.

