Finte sikret pensjonsslippen tilbake i postkassa

– Stortingets vedtak er en seier for fornuften og for det folkelige engasjementet. Dette er en arbeidsseier som viser at det nytter å engasjere seg, sier Pensjonistforbundets generalsekretær Jan Davidsen.

Ifølge Pensjonistforbundet har 32.000 personer signert på et opprop om å få slippen tilbake.

– Rundt en halv million pensjonister er ikke digitale brukere eller har reservert seg mot digital postkasse. For mange er det ikke noe problem at slippen ikke sendes i posten, men andre føler seg på siden av samfunnet fordi de ikke mestrer den digitale utviklingen, sier KrFs Steinar Reiten til NTB.

Det var opprinnelig Senterpartiet som fremmet representantforslaget som torsdag ble vedtatt av Stortinget. Til sist var det et såkalt løst forslag fra KrF som ble vedtatt med stemmene fra Ap, SV, Sp og MDG – i tillegg til KrF.

Forskjellen mellom de to forslagene er datoen. Sp ønsket å gjeninnføre slippen alt fra nyttår, men KrF måtte av hensyn til budsjettforliket med regjeringen skyve på datoen til 1. juli.

– Da er revidert nasjonalbudsjett lagt fram, og vi varsler nå at vi vil bruke noe av handlingsrommet vårt i disse forhandlingene på å få denne endringen på plass, sier Reiten.

Det er anslått at det vil koste mellom 10 og 15 millioner kroner å gjeninnføre ordningen med pensjonsslipp per post. Ordningen vil utarbeides slik at den enkelte pensjonist selv må be om å få papirslippen tilsendt – formodentlig uten å måtte bruke internett for å gi beskjed.

