– Viser at kostnadene kan kuttes

Torsdag la Statens vegvesen fram sin anbefaling til trasevalg for E39 mellom Vik og Digernes. Samtidig viste de til mulighetene for en betydelig kostnadsreduksjon sammenlignet med tidligere prognoser.

– Reisetiden Ålesund-Molde kan nå bli på under 1 time for rundt kr 20-22 milliarder, det er en kraftig reduksjon i forhold til tidligere prislapp på ca kr 38 milliarder, sier Harald Espeland, daglig leder i Møreaksen AS.

– Det var en klar bestilling i Nasjonal Transportplan fra regjeringen og Stortinget å vise hvordan kostnaden på E39 Ålesund-Molde kan reduseres. Dette ligger som en forutsetning for at bygging av Møreaksen kan starte opp i 2022. Dette har Statens Vegvesen nå kvittert ut, utdjuper han.

Vegvesenet vil droppe Ørskogfjellet - velger E39-trasé til halv pris Vil legge E39 i tunnel fra Solnørdalen forbi Svartløkvatnet, veg i dagen i Tomrefjord, og fram til Vik i Vestnes.

Anbefalingen fra Statens Vegvesen baserer seg på en veistandard fra Vik til Digernes med 2-3 felt og 80/90 km/t. I tillegg er det utredet dyrere løsninger med firefelts 110 km/t.

– Det blir opp til regjeringen å avgjøre hvilken veistandard det skal investeres i. Men uansett viser utredningen at kostnadene på E39 Ålesund-Molde kan reduseres kraftig. Det er det viktigste i denne omgang, poengterer Espeland.

Han regner med at Statens Vegvesen sitt forslag til trasévalg vil bli grundig vurdert og diskutert i mange kommuner og fora frem til høringsfristen i februar.

– Også hos oss i Møreaksen AS vil trasévalget bli diskutert. Men uansett valg av trasé viser vegvesenet nå at det er mulig å redusere kostnaden på E39 Ålesund-Molde kraftig, sier Espeland i en kommentar til vegvesenets anbefalinger.