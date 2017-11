Nyheter

Skatteinngangen for oktober måned ble en opptur for kommuneøkonomien i Molde. Kommunens andel av skatteinntektene for oktober er 3,5 millioner kroner høyere enn budsjettprognosen og 18,5 millioner kroner høyere enn skatteinngangen per oktober 2016.

Det viser en orientering fra økonomisjef Kurt Magne Thrana i Molde kommune.

I forhold til budsjettert skatteinngang hittil i år har kommunen likevel en mindreinntekt på 5,2 millioner kroner – tilsvarende minus 0,9 prosent.