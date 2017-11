Åndalsnes-elever på Bjørnsund i NRK-program

Nyheter

Torsdag 30. november klokka 20.40 sendes programmet Glimt: Fem dager på Bjørnsund på NRK 1. Ann Eli Nøsen og Roar Strøm fra NRKs kontor i Molde har laget programmet. Det er tatt opp første uka i oktober på Bjørnsund leirskole.

– NRK ønsket å fortelle om det gamle fiskeværet på Romsdalskysten gjennom de unges møte med storhavet og livet mange har levd der ute, forteller Nøsen om bakgrunnen for at de laget programmet.

Første møte med havet

– Da vi dro ut var 7.klasse-elever fra Åndalsnes, Bud og Hustad barneskoler på leirskolen på Bjørnsund. De fleste som er med i filmen er fra Åndalsnes barneskole, men i noen bilder er alle elevene med, sier Nøsen.

I programmet får vi høre hvordan elevene tror det må ha vært å vokse opp som barn i fiskeværet ytterst på Romsdalskysten.

– Mange barn måtte bli med ut på fiske da de var på deres alder, altså 12-13 år. Mange av elevene hadde aldri sittet i en færing og rodd før. De fikk en bratt læringskurve når de skulle ut å dra garn og krabbeteiner. Elevene fikk en stor opplevelse ved å hente opp sin første torsk eller krabbe. De var også med å greie garna og koke krabbe, foteller Ann Eli Nøsen.

Barna fikk også høre den dramatiske historia om Rokta-forliset, der to småbarnsfedre fra Bjørnsund omkom i redningsarbeidet.

Skremt av Bua-Marit

– Men den historia elevene mest sannsynlig vil huske best er historia om småbarnsmora Bua-Marit som mistet to av barna sine på havet i 1851, forteller Ann Eli Nøsen.

– Hun var i stor sorg og gikk og ropte på barna sine nede på berga på Søre Bjørnsund. Til slutt ble det for tøft og Bua-Marit kastet seg ut i bølgene og forsvant i djupet. Siden har mange påstått at de har sett henne på Bjørnsund. De voksne skremte barna fra de farlige berga ved å si at Bua-Marit var ute etter å ta barn som var sent ute nede ved sjøen.

Elevene på leirskolen fikk se huset til Bua-Marit og steinen hun hoppet fra.

– Etter hvert begynte noen elever å se og oppleve ting på Bjørnsund. Noen av elevene trodde ikke noe på dette. Andre påsto de hadde sett Bua-Marit. Alt kom veldig tett på og Bua-Marit ble ikke bare en «spøkelsesfigur», sier Ann Eli Nøsen.