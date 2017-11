Kun hver fjerde velger mener Støre gjør en god jobb

Nyheter

Det er ti år siden en partileder for et av landets største partiet sist scoret så lavt, skriver Dagbladet. I 2007 svarte nemlig kun 25 prosent at Erna Solberg (H) gjorde en god jobb som partileder, på den seneste meningsmålingen svarer 68 prosent det samme. Blant Høyres velgere er tallet 96 prosent.

– Disse tallene følger av valgresultatet. De er ikke hyggelige, men heller ikke noen stor overraskelse, sier Ap-lederen til avisen.

Han understreker at han likevel er partiets leder og statsministerkandidat ved stortingsvalget i 20121.

Den velgerne har minst tro på er Rasmus Hansson. Bare 17 prosent svarer han gjør en god jobb som leder for MDG. Samtidig svarer 61 prosent av hans egne det samme.

Etter Solberg er det Audun Lysbakken som er mest populær hos sine egne. 85 prosent av SVs velgere svarer at han gjør en god jobb som leder. 56 prosent av velgerne for øvrig svarer det samme.

28 prosent av velgerne mener Knut Arild Hareide gjør en god jobb som KrF-leder, mens 67 prosent av KrF-velgerne svarer det samme.

23 prosent mener Trine Skei Grande gjør en god jobb for Venstre, mens blant hennes egne er tallet 41 prosent. Når det gjelder Frp-leder Siv Jensen, svarer velgerne 44 prosent, mens partiets egne svarer 81 prosent.

Blant Sps velgere svarer 79 prosent at de er fornøyde med jobben Trygve Slagsvold Vedum gjør som leder, mens 56 prosent av velgerne mener han gjør en god jobb.