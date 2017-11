200 elever forsvinner i grunnskolen hvert år

Nyheter

– De sakene vi kommer i befatning med er veldig alvorlige fordi det er barn som er sendt ut av landet og opplever sosial kontroll, psykisk press og vold, sier Anne Marte Stifjeld, leder av Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, til NRK.

De siste årene har de hatt 60 saker der barn og unge er etterlatt i utlandet, opplyser de til statskanalen. Det er snakk om barn som er født og oppvokst i Norge, og som har gått på norsk skole.

Oslo er den kommunen i Norge som har flest saker der elever blir borte, ifølge Utdanningsdirektoratet. Hittil i år har 58 elever forsvunnet, og etter undersøkelser har kommunen funnet 44 elever i utlandet, skriver statskanalen. 22 av sakene er meldt til barnevernet.

Noen barn ser kommunen aldri igjen, andre dukker opp igjen etter måneder eller år. Mens noen har gått på gode skoler har andre store kunnskapshull.

– Det blir problematisk når barna ikke får opplæring. Blir du frarøvet det i avgjørende barneår får du et dårligere utgangspunkt for et godt liv, sier avdelingsdirektør Margaret Westgaard i Oslos utdanningsetat.