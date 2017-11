Tok innbruddstjuven på fersken - havnet i basketak

Nyheter

Politiet ble søndag ettermiddag varslet av en boligeier på Gomalandet i Kristiansund som hadde fersket en innbruddstjuv i sitt hjem. Tjuven, også en mann i 20-åra, skal ha vært ruset.

Tjuven skal ha forsøkt å stikke av mens politiet var på veg til stedet. Det skal ikke boligeieren ha funnet seg i og holdt ham fast på stedet. De to skal ifølge politiet ha havnet i et basketak. Ingen av de to partene skal ha blitt påført noe annet enn overfladiske skader, opplyser politiet.

Politiet tok hånd om innbruddstjuven og han sitter søndag kveld i arresten. Politiet ble varslet om hendelsen klokken 14.30 søndag.