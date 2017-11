Svenske menn skal teste p-salve

Nyheter

Salven inneholder en kombinasjon av testosteron og et progesteronlignende hormon. I en mindre studie førte salven til at 89 prosent av mennene som deltok, hadde færre enn en million sædceller per milliliter utløsning, noe som er langt under normal mengde.

Sædcelleproduksjonen gjenopprettes relativt raskt etter at man slutter å bruke salven. De vanligste bivirkningene var hudirritasjon, kviser, vektøkning, påvirkning av sexlysten og humørsvingninger. Derimot fant forskerne ikke at salven påvirket blodtrykk eller prostata. Utprøvingen av p-salven starter over nyttår og skal pågå i cirka to år.

Kristina Gemzell Danielsson, som er professor i obstetrikk og gynekologi ved Karolinska Institutet, sier til Dagens Nyheter at forskerne skal arbeide med 20 til 50 heterofile par i fruktbar alder.

– Det er viktig at vi møter både kvinnen og mannen, og at de forstår at dette er første gang vi tester krem ​​som et prevensjonsmiddel. Vi har tidligere sett at den effektivt hemmer sædcelleproduksjonen, men vi vet ennå ikke hvordan det fungerer i virkeligheten, sier hun