Pudder og supre forhold for skitur i nordvest

(Smp.no) Med gode værmeldinger over hele Nordvestlandet søndag, ligger det an til en super dag for skientusiaster både i langrennsløypene og skibakkene.

De siste dagene har de fleste skisentrene åpnet samtlige trekk- og alle melder om gode føreforhold.

På Strandafjellet skisenter blir det rekordtidlig åpning av gondolheisen på Roaldsida og ved Stryn Vinterski kunne de allerede ved inngangen til helga melde om «godt over to meter» snø på toppen.

Arena Øverøye i Stordal har lagt ut bildet over på sin Facebook-side, som ikke trenger ytterligere kommentar.

Også Ørskogfjellet skisenter meldte lørdag at de hadde åpnet skitrekket og at det prepareres langrennsløyper etter behov.

Fjellseter Skiarena i Sykkylven åpnet også topptrekket lørdag, og også Hornindal skisenter venter storinntrykk med topp forhold i alle traseer.

Både Ørsta skisenter og Volda skisenter har åpent, og det samme har Harpefossen skisenter som meldte om silkeføre og pudder lørdag.

Bjorli skisenter har allerede holdt åpent en stund, og hadde mye folk i bakkene allerede lørdag – og mindre blir det ikke på søndag.

Denne saka ble først publisert av Sunnmørsposten.