Hvem synes du fortjener julestjerne i år?

Noen av historiene er slike som vi husker lenge etter at vi har fortalt dem.

Nyheter

MOLDE: Fram mot jul deler vi i Romsdals Budstikke ut fire store og 40 mindre julestjerner. Fire lørdager presenterer vi de som får blomster. Gjennom disse julestjernene gir vi deg muligheten til å takke noen for ekstrainnsatsen de gjør eller gi noen et klapp på skuldra fordi de gjør en forskjell. Det kan være hun som ga en kjærkommen håndsrekning eller han som hadde ei hånd å holde i da det betydde som mest.

Rører oss

Romsdals Budstikke har delt ut julestjerner i mange år. Og hvert år får vi mange forslag. Langt flere enn vi klarer å dele ut stjerner til. Men noen av historiene får vi fortalt.

Og noen av historiene er slike som vi husker lenge etter at vi har fortalt dem. Fordi de rører oss. For eksempel historien om gutten som tok overalt fjøsstellet da mora plutselig ble sjuk, om de som reagerte resolutt da arbeidskameraten falt om med hjerteinfarkt, om bestemora som alltid åpnet huset for alle barnebarna – eller om Øystein Ørjasæter som i mange år har gledet beboerne ved Gjemnes sjukeheim sin musikk.

På julebord

Ørjasæter fikk julestjerna i 2013. Da gikk han daglige trekkspillrunder på sjukeheimen til stor glede både for beboere og ansatte der. Fortsatt spiller han ukentlig.

– Det startet med at kona mi hadde en demenssykdom og kom på sjukeheimen sjøl. Hun fikk plass på demensavdelingen i 2011, og med musikk som hobby fant jeg fort ut at musikk og sjukeheim passer veldig godt i lag. Og når kona etter hvert mistet språket, så erstattet vi det med sang og musikk. Musikkrommet er nemlig lenge åpent for en person med demenssykdom, sier Ørjasæter. Slik kunne kona synge seg gjennom kjente og gamle sanger som hun hadde hatt med seg gjennom livet.

– Det begynte med trekkspill, men etter hvert ble det piano også, sier Øystein. Han spilte på demensavdelingen, for de på sjukeheimen og på eldresenteret. Kona var på demensavdelingen i drøyt tre år før hun døde i 2014. Men Øystein har fortsatt å spille. Hver torsdag. Så sant han er heime.

– Jeg har jo sett hvordan de eldre livner til når de hører musikk. Sett effekten det har når jeg spiller sanger som de kjenner igjen, som betyr noe for dem. Så torsdagen har for meg blitt en slags dugnadsdag, sier Ørjasæter.

Denne uka skal han spre glede på sjukeheimens julebord.

– Beboerne setter veldig pris på ham. Og sjøl om han ikke har pårørende her, så kommer han fortsatt en gang i uka, sier seksjonsleder Eva Ulset ved sjukeheimen.

Slik gjør du det

Hvem fortjener julestjerne i år? Det vil vi at du skal fortelle oss. I år kan du foreslå kandidater ved å sende inn kupong fra avisa eller benytte kupong på http://rbnett.no/julestjerne

Du kan også sende til redaksjon@r-b.no.