Fire av fem har fått unødvendige julegaver

Blant folket generelt er det 81 prosent som sier de har fått gaver de ikke har bruk for. I aldersgruppa over 50 år er det færrest, 72 prosent, som føler de får gaver de ikke kan bruke, mens for aldersgruppa 30 til 39 år og blant innbyggere i Oslo er andelen helt oppe i 90 prosent.

Dette er også de to gruppene som i størst grad kan tenke seg å få alternative gaver, hele 77 prosent i 30-årene og 70 prosent av Oslo-folk liker å få alternative gaver, mot 65 prosent for hele befolkningen. Samtidig er det bare 34 prosent som sier de har fått slike alternative gaver noen gang. Undersøkelsen er gjort av Opinion for Kirkens Nødhjelp.

– Når så mange får noe de ikke trenger, tenker vi at vi har en løsning på dette med symbolske eller alternative gaver. Disse utgjør en virkelig forskjell for personer som faktisk trenger det, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

Uslåelig geit

Begrepet «alternative julegaver» begynte å bre om seg i mediene i 2006, da Kirkens Nødhjelp introduserte muligheten for å kjøpe en symbolsk geit til noen som trengte det. Siden da er det solgt mer enn 65.000 slike geiter, samtidig med at utvalget av alternative julegaver er større og flere organisasjoner tilbyr slike på sine nettsider.

– Vi har i dag et stort utvalg, også noen fysiske produkter slik at folk både får en presang og får vite at overskuddet går til et godt formål, sier Helland.

Tallene viser en forskjell mellom kjønn. Mens 72 prosent kvinner kan tenke seg en alternativ gave, som en symbolsk geit, en nødhjelpspakke eller et fadderskap, sier 57 prosent menn det samme. 24 prosent kvinner og 38 prosent menn sier at de ikke vil ha alternative gaver til jul.

Øker ennå

NTB har tatt en runde med noen av de største tilbyderne av «gaver med mening», som er betegnelsen på presanger som kommer trengende til gode. Kirkens nødhjelp har hatt en salgsøkning på 80 prosent de siste tre årene. I tillegg sier også SOS-barnebyer, Plan International Norge, Flyktninghjelpen og UNICEF at de fremdeles opplever økt interesse for og inntekter fra alternative julegaver. Det er heller ikke slik at bare voksne får slike presanger fordi «de har alt».

– Folk som har tatt kontakt med oss nå før jul har ønsket å gi gavekort til SOS-barnebyer istedenfor julegaver, og flere besteforeldre synes det er fint å gi et fadderskap i julegave til barnebarna, sier kommunikasjonssjef i SOS-barnebyer, Synne Rønning.

Flere opplyser at aktuelle saker preger gavevalget. UNICEF opplyser at deres mest populære gave er varme klær og pledd til barn rammet av krigen i Syria. Flyktningehjelpens innsamlingsleder Rune Johansen har sett en tendens til økning i salget av gavekort som sikrer beskyttelse til jenter og kvinner.

– Jeg tror det skyldes oppmerksomheten dette har fått i forbindelse med #metoo-kampanjen, sier han.