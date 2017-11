Fanger rømte i Rogaland – pågrepet på Haukeli

Nyheter

De to mennene ble pågrepet klokken kvart over ti søndag formiddag. Pågripelsen var et samarbeid mellom Sørøst-, Vest- og Agder politidistrikt, opplyser operasjonsleder Geir Kastmo i Sørøst politidistrikt til NTB.

Rømlingene ble stanset etter en kort forfølgelse i bil på riksvei 9 sør for Haukeli i retning Hovden.

– De ble stoppet i en BMW som politiet mistenker at er stjålet, sier Kastmo.

Både rømlingene og bilen nå overtatt av Vest politidistrikt.

På Twitter skriver Vest politidistrikt at det var et innbrudd på skisenteret i Røldal som førte til at de to rømlingene ble fulgt etter og pågrepet.

Politiet meldte om at fangene hadde rømt rundt klokka 18.30 lørdag.

Politiet karakteriserer ikke rømlingene som farlige. Mennene knyttes til volds- og vinningsforbrytelser, ifølge Stavanger Aftenblad.