Ville ikke ha bråk på eiendommen sin – hentet hagla

En lørdagsnatt i mai, utenfor en privatbolig i Fræna, oppsto det en høyrøstet diskusjon. Beboeren i underetasjen ble oppsøkt av to karer som mente han hadde knust et vindu i boligen til en av dem.

Mannen i etasjen over gikk ut på terrassen og fikk med seg hva som skjedde. Beboeren i underetasjen var i slekt med ham, og han ville nå jage bort de to andre.

Hentet uladd hagle

Han gikk derfor inn og hentet ei hagle fra våpenskapet sitt, før han gikk ut igjen. Han sa han ville ha fred på eiendommen sin, og ba de to fjerne seg. Hagla var ikke ladd, og ifølge forklaringen han ga da saka nylig var oppe i Romsdal tingrett, skulle han ikke true eller skremme dem med geværet. Han ville bare ha den i bakhånd som slagvåpen dersom han ble angrepet av de to.

Våpenet holdt han delvis mot dem og ned mot bakken, ifølge tingrettens beskrivelse. De andre visste ikke at hagla ikke var ladd. «Retten kan ikke se det annerledes enn at tiltalte forstod at de fornærmede oppfattet dette som en trussel om at han ville bruke våpenet mot dersom de ikke forlot eiendommen hans», heter det i dommen.

Erkjente de faktiske forholdene

Fræna-mannen, som er i 50-åra, er ikke straffedømt tidligere. Han nektet straffeskyld i tingretten.

«Allmennpreventive hensyn tilsier normalt ubetinget fengselsstraff ved overtredelser som dette. Retten er til tross for dette utgangspunktet kommet til at det her bør være tilstrekkelig å reagere med betinget fengsel. Retten legger vekt på at tiltalte til tross for at han ikke erkjenner straffeskyld, har erkjent de faktiske forholdene og avgitt en uforbeholden forklaring i retten», skriver Romsdal tingrett.

Etter dette ble mannen dømt til betinget fengsel i 15 dager med to års prøvetid. Han får også inndratt geværet, og han må betale 2.000 kroner i sakskostnader. Det var tingrettsdommer Oddne Hansen som ledet saka.