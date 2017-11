Molde venter fem millioner i utbytte fra Istad AS

Nyheter

Molde formannskap har enstemmig vedtatt at det i kommunens budsjettrammer for 2018 skal legges inn en forventning om en avkastning på fem millioner kroner av kommunens kapital som er plassert i Istad AS. Den samme forventningen videreføres for resten av planperioden 2018 – 2021.

For budsjettåret 2017 budsjetterte kommunen med et forventet utbytte på 5,0 millioner kroner. I selskapets generalforsamling i 2017 ble det besluttet å dele ut et utbytte for 2017 med bakgrunn i selskapets regnskap for 2016 på 15,0 millioner kroner.

Molde kommunes eierandel i Istad AS er 34 prosent. Kommunens andel av utbyttet ble utbetalt med 5,1 millioner kroner i juni i år.