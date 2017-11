Må i fengsel etter fyllekjøring

Nyheter

En Molde-mann kjørte i begynnelsen av august bil med høy promille. På Skjevikåsen havnet han utenfor vegen. Bilen ble totalskadet, mannen ble sendt til sjukehus, men ble ikke alvorlig skadet i ulykka.

Saka var oppe i Romsdal tingrett denne uka. Her kom det fram at målinger gjort 2 timer og 45 minutter etter ulykka viste en promille på 1,63. I tillegg ble det funnet spor av THC og diazepam i blodet. Retten mener dermed at han kjørte med en promille på rundt to denne morgenen.

«Ved straffutmålingen må den høye påvirkningsgraden tillegges vekt i skjerpende retning. Videre legges det i skjerpende vekt på at kjøringen medførte et alvorlig trafikkuhell. I tillegg er det noe skjerpende at siktede i 1994 ble dømt for ruspåvirket kjøring. I formildende retning legges det vekt på siktedes uforbeholdne tilståelse», heter det i dommen.

Tingretten konkluderte med at mannen må sone i fengsel i 30 dager etter dette. Han må også betale ei bot på 25.000 kroner. Han mister dessuten førerkortet i to år og seks måneder.