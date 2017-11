Hørte surklelyder før han svimte av – nå venter fengselsstraffen

Nyheter

En mann i begynnelsen av 20-åra måtte møte i Romsdal tingrett for knappe to uker siden – her måtte han svare for handlingene sine den siste kvelden under Moldejazz i sommer.

Tok ikke nei for et nei

Han startet med vorspiel sammen med venner, dro deretter på byen og var innom flere utesteder. Da de stengte havnet han på et gatekjøkken i sentrum. Her traff han ei venninne og en venn av henne. Hun hadde vært på jobb, var edru, og skulle nå kjøre vennen hjem til seg selv før hun skulle hjem og legge seg.

Tiltalte kløp henne i baken og spurte om han kunne være med henne hjem. Hun sa nei, men han ga seg ikke. Hun svarte fortsatt nei.

Stilte seg mellom

Likevel gikk han etter dem da de to gikk til bilen hennes. Han ville kysse henne. Hun sa enda en gang at han ikke kunne være med henne hjem, men tilbød seg å kjøre ham hjem til seg selv.

Dette ville han ikke – han ville sove sammen med henne, forklarte han. Hun ba ham gå.

Da de kom til bilen satte hun seg inn mens vennen hennes stilte seg foran passasjerdøra, slik at tiltalte ikke skulle sette seg inn. Vennen hennes sa til tiltalte at han måtte høre etter hva hun sa til ham. Dette likte han ikke og gikk da mot ham. Han stanset ham ved å legge en flat hånd på brystkassen hans.

Tok kvelertak

Plutselig klarte tiltalte å komme seg bak ham og tok da et såkalt «halsgrep» med låst arm rundt halsen hans.

Kvinna i bilen hadde åpen takluke og hørte etter litt surkelyder fra vennen hun skulle kjøre hjem. Hun gikk ut av bilen og la en hånd på tiltaltes arm for å få haM til å slippe grepet. Det gjorde han ikke. Hun ropte da «slipp ham», men det hjalp heller ikke.

Hun løp av gårde for å hente hjelp. Vakter fra et utested – og politi – kom raskt til stedet. Vennen hennes hadde da svimt av. Han våknet etter litt – og fikk ikke varige mèn etter hendelsen.

Tiltalen ble endret

Politiadvokat Anders Skorpen-Trøen tiltalte i utgangspunktet den unge mannen for brudd på Straffelovens § 273. Her står det «Med fengsel inntil 6 år straffes den som skader en annens kropp eller helse, gjør en annen fysisk maktesløs eller fremkaller bevisstløshet eller liknende tilstand hos en annen».

Sorenskriver Svein Eikrem mente dette var feil. Dette fordi tiltalte ikke hadde handlet med forsett – det vil si han ønsket ikke å gjøre den andre personen bevisstløs. Dette ble aktor og forsvarer enige med ham i, og den unge mannen ble dermed dømt etter § 271 om kroppskrenkelse – som har ett års strafferamme.

– Tilfeldigheter

«Av allmennpreventive grunner må det reageres strengt mot kroppskrenkelser av denne karakter. Slike halsgrep har et stort skadepotensiale, hvor fornærmede ble bevisstløs i denne saken. Det er tilfeldigheter at tiltaltes halsgrep ikke fikk en mer alvorlige følger for fornærmede.», skriver Romsdal tingrett i dommen

Tiltalte er tidligere ustraffet, men Romsdal tingrett fant ikke noe å tilføre i formildende retning i denne saken.

Dermed ble den unge mannen dømt til fengsel i 30 dager for kroppskrenkelse. Han må også betale saksomkostninger på 3.000 kroner.