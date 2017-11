Stenger Atlanterhavsparken fram til romjula

Nyheter

Atlanterhavsparken i Ålesund bygger om og stenger dørene fra og med mandag 27. november.

- Vi er i gang med å bygge den første av i alt tre nasjonale utstillinger – og da må vi holde stengt for å ta unna verste anleggsarbeidet, sier Tor Erik Standal, daglig leder.

- Dette er mest for å unngå at akvarieopplevelsen blir forringet for publikum, men vi får også gjort nødvendig vedlikeholdsarbeid både i blant annet kafé og toalettområde. Selve utstillingen er ikke ferdig før til sommeren. Arbeidet ellers med utstillingen vil stort sett foregå i vår andreetasje, så skal det være lite merkbart.

I romjula vil akvariet være åpent som normalt, til og med første nyttårsdag. Sjefen tror imidlertid det blir lenge å vente, og tror det blir rart å gå fem uker uten gjester.

- Men, vi tror at det vil bli verdt det når vi til sommeren åpner vår første nasjonale utstilling. For den blir bare råbra! Vi gleder oss allerede avslutter Standal.