Tatt i 131 km/t på Ørskogfjellet

En mann i slutten av 20-åra, bosatt i Molde, måtte nylig møte i Sunnmøre tingrett tiltalt for råkjøring.

Det var i slutten av mai at han kjørte en bil fra Molde og i retning Sjøholt. Politiet hadde kontroll i 80-sona på Ørskogfjellet – her ble farta hans målt til 131 kilometer i timen.

I retten forklarte han at bilens fartsmåler var ødelagt, og at han var på veg for å hente neon deler som kunne fikse dette.

Det var fine kjøreforhold, lite trafikk og gode siktforhold. Retten konkluderte dermed med at det ikke var skjerpende omstendigheter knyttet til råkjøringen.

Etter dette ble han dømt til samfunnsstraff i 30 timer, med en gjennomføringstid på 90 dager, subsidiært fengsel i 18 dager.

Mannen mister også førerkortet i åtte måneder.