Nedbør og vind gir vanskelige kjøreforhold

Nyheter

– Det er ventet lokalt mye nedbør i Vest-Agder, Rogaland og Sunnhordland. I tillegg blir det mye vind med kraftige vindkast i fjellet på Vestlandet, i Trøndelag og i Nordland, sier statsmeteorolog Ingrid Bentsen til Dagbladet.

Også Østlandet og Sørlandet vil oppleve kraftig nedbør i form av snø og regn.

Utforkjøringer

Allerede natt til onsdag førte glatte veier til trafikale utfordringer, blant annet på E39 i Vest-Agder. Politiet i Agder melder også om glatte veier på E18 mellom Grimstad og Arendal.

Det var utforkjøringer både i Telemark og Rogaland, opplyser politiet. Det er ikke meldt om personskader.

I morgentimene opplyser Vegtrafikksentralen at store deler av veiene på Sørlandet har varierende kjøreforhold på grunn av snø og sludd som legger seg i veibanen.

– Vi har kalt ut alt av mannskap og har biler på alle veier som kan brøytes og tar imot henvendelser fra publikum, sier trafikkoperatør Andreas Larsen til NTB klokken 5.15.

Stengte fjelloverganger

Larsen anbefaler folk som ikke må ut på veiene, å holde seg inne.

– Jeg ville nok drøyd butikkturen litt. Men hvis du må ut og kjøre, vær oppmerksom, vis hensyn til andre trafikanter og kjør etter forholdene, sier Larsen.

I vest gjør uvær at riksvei 7 over Hardangervidda først ble stengt for kjøretøy under 7,5 tonn, mens det var kolonnekjøring for tyngre kjøretøy. Klokken 6 ble veien over fjellet helt stengt.

– E134 over Haukelifjell er også helt stengt, sier Larsen.

Oversvømmelser

Også torsdag blir det mye vær, og Troms og Finnmark vil få storm, forteller statsmeteorolog Bentsen.

– Folk må være forberedt på lokale oversvømmelser. Der det kommer kraftig vind, må man fest løse gjenstander, sier meteorologen.

Samtidig vil Oslo-området oppleve varmegrader, men mildværet holder seg ikke.