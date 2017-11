Gjemnes-bedrift nominert til gjev innovasjonspris

Nyheter

NoFence – gründerbedriften som har utviklet virtuell gjerder for effektiv bruk av beitedyr, er nominert til Norsk Landbrukssamvirkes Innovasjonsprisen 2018, opplyser Norsk Landbrukssamvirke i en pressemelding.

Dette er fjerde år på rad Norsk Landbrukssamvirke skal dele ut Innovasjonsprisen til en person eller foretak som tør å satse på innovasjon innen bioøkonomien.

-Innovasjon er viktig for et konkurransedyktig norsk landbruk. For at vi skal nå målene om å bli et fornybarsamfunn må vi tørre å satse på nye ideer. Med Innovasjonsprisen hedrer vi de som tør å satse på noe nytt, sier administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

Nominert for å ha utviklet revolusjonerende beiteteknologi

NoFence har utviklet teknologien bak virtuelle gjerder. Teknologien har et stort marked, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Globalt finnes det millionvis av beitedyr som kan brukes som effektive områderyddere ved hjelp av denne teknologien. Både i Norge og internasjonalt finnes det store beiteressurser som per i dag ikke utnyttes til å produsere mat. FN har anslått at 20-40 prosent av verdens arealer er dekket av beitemark og gressområder! I en framtid hvor vi trenger smartere måter å produsere maten vår på, og forbruker er stadig mer opptatt av dyrevelferd (som kan sikres ved frittgående dyr) er teknologi som NoFence en essensiell bidragsyter.

- Jeg har alltid vært opptatt av bærekraftig matproduksjon, og mener det er behov for teknologi som kan bidra til å utnytte større beitearealer. Og slik kom NoFence til verden, sa gründer Oscar Hovde Berntsen på innovasjonsseminaret hvor NoFence ble lansert som nominert.

NoFence jobber også med å utvide bruken av teknologien. Det utføres for tida forsøk med både storfe og geit av forskere på NMBU. Gründer Oscar Hovde Berntsen forteller at resultatene så langt har vært veldig positive.

- Innovasjonsprisen er viktig for videre innovasjonsarbeid i landbruket

Tidligere vinnere av Innovasjonsprisen er Mære Landbruksskole for sin satsing på klimavennlig veksthus. Utviklingsleder på Mære, Tove Hatling Jystad, mener prisen har vært svært viktig for videre innovasjonsarbeid ved skolen.

-Innovasjonsprisen ga oss energi til å ta nye løft for å utvikle skolen og vårt kompetansetilbud til landbruket. Prisen var utløsende for etablering av Landbrukets klima og energisenter, sier utviklingslederen i pressemeldingen.

Kandidater til Innovasjonsprisen 2018

NoFence for utviklingen av virtuelle gjerder for beitedyr på utmarksbeite.

Soil Stream International for å ha utviklet en nyskapende maskin som bruker vanndamp som alternativ til kjemikalier for å rense jordbruksjord for sopp, ugress og nematoder.

Grisebonde Olav Røysland fra Jæren for sin satsing på nye løsninger for bedre ressursutnyttelse og klimasmart matproduksjon.