Ble angrepet i eget hjem – stakk av i bil – er nå dømt for promillekjøring

Det var en noe spesiell sak som kom opp for Romsdal tingrett i forrige uke.

En mann, helt i begynnelsen av 20-årene, sto tiltalt for promillekjøring – og for å ha truet noen med kniv. Saka stammer fra en kveld med høyt inntak av alkohol i ei romsdalsbygd for ett år siden.

Arrangerte fest

Det var lørdag kveld og den unge mannen hadde invitert noen venner til fest hjemme hos seg. Det ble konsumert store mengder alkohol. I løpet av kvelden tok han seg en hvilepause på soverommet sitt, men da han kom tilbake til festen, oppdaget han at noen nye gjester – som han ikke hadde invitert – var kommet inn i boligen.

Han oppdaget også at ei helflaske med brennevin var borte. En av de ikke-inviterte gjestene sa at det var han som hadde tatt den. I retten sa gjesten at han sa dette på spøk.

Ba dem om å dra

Tiltalte ba da de ikke-inviterte gjestene om å dra. Dette ville de ikke. Den unge mannen gikk da til kjøkkenet sitt og hentet en kjøkkenkniv og gjentok at de skulle forlate boligen hans. Kniven holdt han inn til kroppen med knivbladet rettet framover, skriver Romsdal tingrett i dommen.

Mannen som hadde sagt han hadde drukket opp spriten hans gikk da bort til ham og tok fra ham kniven. Han fikk et lite kutt i en finger.

Eieren av boligen ble deretter banket opp av de ikke-inviterte gjestene. Han ble tildelt flere knyttneveslag i hodet, ble kastet mot en vegg og ble liggende på gulvet. Deretter sparket de mot hodet og andre deler av kroppen hans.

En annen festdeltaker gikk til slutt mellom, og de ikke-inviterte gjestene dro fra stedet. Festen ble avsluttet.

Ble vekket

Tiltalte la seg da ned for å sove. Utpå natta våknet han av at fire personer hadde tatt seg inn i leiligheten hans. Tre av dem kom inn på soverommet hans, mens den fjerde sto ute i gangen for å holde vakt. Tiltalte forsøkte å reise seg, men ble skubbet ned igjen i senga.

Etter en halvtime klarte han å rømme ut gjennom et åpent vindu. Han kom seg inn i bilen sin og kjørte av gårde for å finne beskyttelse mot inntrengerne. Etter litt stanset han bilen og ringte politiet. Han fortalte at han kjørte på tross av at han hadde drukket, fordi han måtte bort fra inntrengerne.

Politiet var opptatt på annet hold, men ba ham ikke kjøre videre.

Etter 30-45 minutter uten at politiet dukket opp, kjørte han likevel videre til ei fergekai i nærheten – han visste at der lå det ei ferge med mannskap om bord. Vel framme ringte han politiet på nytt og fortalte dem hvor han var.

Strafferabatt

Politiet kom til slutt til fergekaia og tok ham etter dette til blodprøvetaking hos legevakt. Prøvene viste at han hadde en promille på 1,2 cirka en og en halv time etter kjøreturen.

Romsdal tingrett, som ble ledet av sorenskriver Svein Eikrem, mente det ikke var grunnlag å hevde nødrett i forbindelse med kjøringen. Den unge mannen kunne heller løpt til noen naboer og vekke dem, hvis han trengte beskyttelse, mente retten.

Normalt skulle trusselen med kniv og kjøringen med høy promille gitt ham ubetinget fengsel på mellom 15 og 30 dager. Tiltalte ble likevel gitt betydelig strafferabatt – både fordi han tidligere er ustraffet, fordi han selv kontaktet politiet og fortalte om kjøringen, og fordi han var i en presset situasjon.

Etter dette ble den unge mannen dømt til betinget fengsel i 30 dager med to års prøvetid. Han må også betale ei bot på 10.000 kroner. I tillegg mister han førerkortet i to år.