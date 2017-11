45 dagers fengsel etter slag i ansiktet

Nyheter

En mann i slutten av 30-åra måtte nylig møte i Romsdal tingrett tiltalt for vold.

Det var natt til søndag en gang i sommer at situasjonen oppsto. En person knuste ei glassflaske på torget i Molde, noe som fikk tiltalte til å reagere. Det utviklet seg til en krangel – denne utartet og i løpet av konfrontasjonen slo tiltalte med knyttet neve fornærmede i ansiktet. Han falt i bakken, men kom seg raskt på beina igjen.

Etter dette kontaktet fornærmede politiet, og han oppsøkte legevakt fordi han fryktet at ei tann var skadet. Det var den, noe som også ble dokumentert under et tannlegebesøk påfølgende mandag.

Aktor hadde lagt ned påstand om 60 dagers fengsel. Romsdal tingrett konkluderte med at tiltalte tidligere er ustraffet – og at forut for handlingen var det «elementer av provokasjon fra fornærmedes side». Skaden var dessuten liten og plagene begrenset, mente tingretten.

Dermed ble straffen satt til 45 dagers fengsel. Mannen må også betale sakskostnader på 4.000 kroner.