Aukra er best mener aukraværingene

Nyheter

Sentio Research har på vegne av Aukra kommune gjennomført en innbyggerundersøkelse. En undersøkelse Aukra kommer svært godt ut av. Totalt får Aukra en skår på 80, som ligger godt over gjennomsnittet i Norge.

Undersøkelsen er gjennomført som telefonintervju av totalt 300 personer.

- Skåren er svært god og viser at innbyggerne er godt fornøyd med Aukra som en plass å bo og leve i, sier Arve Østgaard administrerende direktør i Sentio.

- Aukra har også et veldig godt omdømme og en god tilfredshet på tjenestene, og ligger godt over gjennomsnittet i Norge.

Når det gjelder kategorien omdømme får Aukra en skår på 75, mot 68 som er landsgjennomsnittet. Dommen over kommunale tjenester er også over gjennomsnittet ellers i landet. Best ut kommer barnehagetilbudet og grunnskolen, mens innbyggerne i Aukra er mindre fornøyd med næringsutviklingen og kulturtilbudet.

- I det konternuerlige arbeidet med utvikling av de kommunale tjenestene, er det viktig å få kunnskap om hvordan brukerne opplever tjenestene. I tillegg er det avgjørende å få tilbakemelding fra innbyggerne om ulike sider av samfunnet i arbeidet med kommunen sin langtidsplan - kommuneplanen, sier rådmann Ingrid Husøy Rimstad.

Aukra kommer dårlig ut i kategorien "Tilbud og muligheter", her ligger kommunen langt under landsgjennomsnittet. Innbyggerne er lite fornøyd med kollektivtilbud og tilbud til turister og ungdom. Riktignok er innbyggerne svært godt fornøyd med friluftstilbudene i kommunen.