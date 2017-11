Årsak til brannen på Toten der to omkom er ikke funnet

Nyheter

Politiet jobber nå for å finne årsaken til den eksplosjonsartede brannen fredag morgen. To personer mistet livet, og to personer ble skadd.

Mann fra Rauma døde i brann ved smelteverk To smelteverksansatte døde i den eksplosive brannen på Toten fredag. Én var Sverre Aandahl fra Åndalsnes.

– Vi har etterforsket bredt i hele helga, og det er blant annet gjort avhør av sentrale vitner. I dag har vi startet med tekniske undersøkelser, og vi får bistand fra Kripos tirsdag, sier Siv Anita Opsahl, leder for etterforskningsseksjonen ved Gjøvik politistasjon, til NTB mandag ettermiddag.

– Det er viktig å finne den korrekte årsaken, ikke bare i denne saken hvor to personer døde, men for å kunne forebygge, sier Opsahl.

Ingen teori

Politiet har så langt ikke noen teorier om hva det var som skjedde, sier hun.

– Vi tenker bredt, og så må de tekniske undersøkelsene gi oss svar på hva det kan ha vært.

Familiene til de omkomne, to menn på henholdsvis 50 og 30 år, ivaretas av både politiets pårørendekontakt og kriseteam.

Flere eksplosjoner

Nattarbeiderne på gjenvinningsanlegget til Metallco var i ferd med å bli avløst da en eksplosjon fant sted inne i en av smelteovnene. Varabrannsjef Trond Granlund i Vestre Toten var den første fra brannvesenet som kom til stedet.

– Det første jeg så var at hele bygget sto i full fyr. Det lå bygningsrester ute i veien, og jeg skjønte fort at det var alvor, sa Granlund til Totens Blad.

Den første eksplosjonen er beskrevet omtrent som om en bombe gikk av, og den ble etterfulgt av flere mindre eksplosjoner.

– Nødetatene var raskt på stedet, men det var flere gasser oppbevart i bygget. Sveisegass, acetylen, oksygen – gasser som gjør det farlig for mannskapene under slukningsarbeidet, sa Granlund til NRK.