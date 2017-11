Mener Møreaksen kan bygges vesentlig billigere

Nyheter

Det skriver Våre Veger, Norges største fagblad på veg, anlegg og trafikk.

Det er Harald Inge Johnsen, Statens vegvesens prosjektleder for Møreaksen, som sier til Våre Veger at Møreaksen - E39 Ålesund-Molde - kan «bygges vesentlig billigere enn de 36,4 milliardene som er gjeldende prisanslag.»

Bedre grunnfjell enn antatt

Det er flere grunner til den konklusjonen. En av dem er at fjellet under Romsdalsfjorden der den undersjøiske tunnelen skal gå, er av bedre kvalitet enn man har lagt til grunn tidligere. Dette gjør at man kan bruke mindre penger på sikringsarbeid og dermed få lavere kostnader.

Det motsatte ble formidlet på en pressekonferanse på Seilet i regi av Romsdalsaksen 14. november. Der ble det sagt at man hadde funnet mye dårlig fjell i traséen for den 16 km lange tunnelen.

Det tilbakeviser altså Johnsen overfor Våre Veger.

– Det er ingen indikasjoner på dette. De svakhetssonene vi har visst om, er snarere noe mindre, og har ikke så dårlig fjell som en tidligere har tatt høyde for. Totalt sett er fjellet bedre enn forutsett, sier han.

Kartlegginga av tunneltraséen er ifølge Johnsen nå så god at feilmarginen er på bare 10 prosent.

Kan bygges med to kjørefelt

Som kjent har Møreaksen i utgangspunktet vært planlagt med fire kjørefelt både i tunneler, på bru og på veger i dagen.

Det står ved lag at hengebrua over Julsundet og tunnelen under fjorden fra Vik i Vestnes til Otrøya skal få fire kjørebaner. I tunnelen legges disse i to parallelle rør.

Men nå diskuteres et første byggetrinn der veger og tunneler utenom fjordkryssinga kan bygges med bare to kjørebaner. Det kan i så fall gi prosjektet den største kostnadsreduksjonen.

Våre Veger viser til at strekninga Vik – Molde (Bolsønes) er første byggetrinn for Møreaksen, omtalt i Nasjonal Transportplan (NTP).

Digerneset - Vik

Ifølge fagbladet er Statens vegvesen i dialog med Samferdselsdepartementet om endelig forslag til linjeføringa for strekninga Digerneset - Vik. Det antas at dette forslaget snart legges ut på høring.