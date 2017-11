Mann fra Rauma døde i brann ved smelteverk

Nyheter

To personer døde da en eksplosjonsartet brann brøt ut på anlegget til Metallco AS på Eina i Vestre Toten fredag morgen. Brannårsaken er fortsatt uklar.

Eksplosjonene var så kraftige at naboer trodde det var jordskjelv da de våknet av lydene ved 6.20-tiden fredag morgen.

Ved gjenvinningsanlegget til Metallco AS var nattarbeiderne i ferd med å bli avløst da en eksplosjon fant sted inne i en av smelteovnene.

I alt var fire mann på jobb. To kom seg raskt ut og tatt med til sykehus med det som betegnes som ikke-livstruende skader. De to andre, menn på henholdsvis 50 og 30 år, hadde fram til rundt klokken 14 fredag status som savnet.

Fra Åndalsnes

Da eksplosjonsfaren var over og nødetatene kom seg inn i anlegget, ble de to omkomne raskt funnet.

Lørdag formiddag ble navn på de to omkomne frigitt i pressemelding fra Innlandet polititdistrikt. De to omkomne smelteverk-ansatte var Sverre Aandahl fra Åndalsnes og Armit Adhikari. Åndalsnes Avis opplyser at Sverre Aandahl var bosatt i Hunndalen. Han ble 50 år gammel.

Bygningsrester i veien

Varabrannsjef Trond Granlund i brannvesenet i Vestre Toten var den første fra brannvesenet som kom til stedet. Han skjønte raskt at hendelsen var alvorlig. Seks boliger ble evakuert, mens skolen i nærheten ble stengt.

– Det første jeg så var at hele bygget sto i full fyr. Det lå bygningsrester ute i veien, og jeg skjønte fort at det var alvor, sier Granlund til Totens Blad.

Den første eksplosjonen beskrives omtrent som om en bombe gikk av inne i anlegget, og den ble etterfulgt av flere mindre eksplosjoner. Bygget ble raskt overtent.

–Nødetatene var raskt på stedet, men det var flere gasser oppbevart i bygget. Sveisegass, acetylen, oksygen – gasser som gjør det farlig for mannskapene under slukningsarbeidet, sier Granlund til NRK.

– Tyngste dagen i livet

Hendelsen har preget både de ansatte ved aluminiumsfabrikken og lokalsamfunnet rundt. I en kort uttalelse skriver Metallco på sine egne n ettsider at hele Metallco-familien er i sorg.

–Dette er helt klart den tyngste dagen i hele livet. Det er helt vanvittig. Men vi må bare se framover og prøve å ta vare på de pårørende best mulig, sier styreleder Tord Linnerud til TV 2.

Han sier bedriften har rutiner for hvordan de skal drive, men understreker også nødvendigheten av å finne ut hva som skjedde.

Uklar årsak

Politiet begynte fredag ettermiddag arbeidet med å finne ut nettopp det. Foreløpig kan de ikke si noe sikkert om årsaken.

–Nå vil det foregå kriminaltekniske undersøkelser ved tomta her, og den vil bli avsperret. Undersøkelsene vil foregå ut dagen og mest sannsynlig også gjennom helgen, sa innsatsleder Lars Olav Stepperud til NRK.

Kripos er anmodet om bistand og vil starte arbeidet på branntomta mandag.