Henlegger saka der politiet brakk arma på ei kvinne i Molde

Ei 18 år gammel kvinne brann arma under en pågripelse i Molde sentrum sist påske. Spesialenheten for politisaker ble koblet inn i saka – nå er konklusjonen deres klar, opplyser politiet i en pressemelding.

Ble påført brudd

«De to tjenestemennene hadde patruljetjeneste i Molde sentrum natt til skjærtorsdag da de måtte sette håndjern på den ei utagerende og alkoholpåvirka kvinne. Den ene armen til kvinna ble påført et såkalt spiralbrudd og hun ble straks kjørt til sjukehus i ambulanse.

Politimesteren besluttet samme natt at Spesialenheten skulle varsles i samsvar med instruks fra Riksadvokaten om at spesialenheten skal etterforske når en person blir påført skade av en polititjenestemann.

Nå har Spesialenheten trukket sin konklusjon: Tjenestemannen som skulle sette håndjern på kvinna, fikk saken henlagt etter bevistes stilling. Tjenestemannen som assisterte kollegaen, fikk sin sak henlagt som intet straffbart forhold», heter det i pressemeldingen fra politiet.

– Ikke farlig grep

De to polititjenestemennene ble ikke tatt ut av tjenesten under etterforskningen, men politiet var svært tilbakeholdne med informasjon rett etter hendelsen.

Ifølge Spesialenheten framstår det «ikke som unødvendig eller uforholdsmessig å sette håndjern på den utagerende kvinna». De mener heller ikke det er noen bevismessige holdepunkter for at tjenestemannen benyttet seg av et farlig eller ulovlig grep, eller vred armen i en unaturlig stilling.