Nå blir det Vinmonopol og apotek på Digerneset

(Smp.no): - Styret i Vinmonopolet vedtok 16. november å åpne syv nye butikker. Vinmonopolet ønsker å åpne disse butikkene i 2018, forutsatt at vi finner egnede lokaler i den enkelte kommune, skriver Vinmonopolet på egne hjemmesider.

Blant disse sju er et utsalg på Digerneset i Skodje kommune.

- Digerneset åpner som kategori 2 butikk. Disse butikkene vil ha drøyt 500 forskjellige varer i hyllene; og normalt ha åpnet fra tirsdag til lørdag, skriver de videre.

Vinmonopolet ønsker å åpne butikken på Digerneset i 2018, forutsatt at de finner egnede lokaler.

Også Apotek

Apotek1-kjeden ønsker også å etablere utsalg på Digerneset.

- Det blir da i samlokalisering med Rema og Vinmonopolet, med et nytt inngangsparti, sier Jan-Petter Larsen i Wenaas Kapital.

Hans Lekanger i Apotek1-kjeden bekrefter at de vil etablere seg.

- Forutsetningen er at polet kommer på plass, sier han.

Gledelig

- Både utbyggeren på Digerneset og kommunen har jobbet aktivt for å få et polutsalg siden 2014. Vi er selvsagt glade for at Vinmonopolet nå har bestemt seg for å etablere utsalg, sier Skodje-ordfører Dag Olav Tennfjord.

Tennfjord syes også det er positivt at det er kommersielle grunner til at Vinmonopolet satser på Digerneset.

- Dette viser potensialet til Digerneset som handelssted og gjør området og Skodje til et mer attraktivt sted for etablering av annen næring, handel og bosetting.

Tennfjord tror også at polutsalget på Digerneset vil stoppe noe av handelslekkasjen til Moa. I hvert fall når det gjelder akkurat denne varegruppa.

Denne saka ble først publisert av Sunnmørsposten.