E39 i Ørstad stengt på ubestemt tid etter ras

Nyheter

Raset gikk like ved Rjåneset på Vartdalsstranda i Ørsta kommune. Steinene raste over veien og en bil ble truffet. Det var fire personer i bilen, og tre av dem kom fra det uten skader, men en kvinne fikk lettere skader av hendelsen, skriver Sunnmørsposten.

- Det er uvisst hvor lenge Europaveg 39 blir stengt ved Rjånes i Ørsta kommune. En geolog er på veg til stedet for å vurdere om det er fare for nye steinsprang. Geologen vil først kunne starte sine undersøkelser rundt kl 11, sier operasjonsleder Finn Harald Saltskår i Møre og Romsdal politidistrikt.

Meldingen om raset kom inne klokken 6.45. All trafikk mellom Søre Sunnmøre og Nordre Sunnmøre blir nå dirigert over ferjesambandet Hareid – Sulesund. Statens vegvesen har mannskap på ferjekaiene for å hjelpe med dirigeringen. En geolog undersøkte torsdag formiddag området med tanke på fare for nye ras.

- Vi er avhengige av en vurdering fra geologen sin side og vi vet ikke hvor lang tid han vil bruke for å skaffe seg grunnlag for å vurdere situasjonen. Derfor ber vi trafikkantene belage seg på at vegen er stengt på ubestemt tid, sier operasjonsleiar Finn Harald Saltskår i Møre og Romsdal politidistrikt.

Omkjøringene er godt merket opplyser politiet som beskriver raset som et steinsprang. Det skal imidlertid ha ligget store steiner i veibanen.