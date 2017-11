Nyheter

Molde kommunestyre skal behandle saka «Bypakke Molde – vurdering av løsning for E39 øst for Bolsønes» i møtet som starter torsdag klokka 17. Du kan følge debatten i vinduet over.

Grunnet tidlig deadline, kommer sak fra møtet på Rbnett torsdag kveld, men ikke i fredagens Romsdals Budstikke.

