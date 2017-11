Utforkjøring og viltpåkjørsler

Nyheter

Operasjonsleder hos politiet har fått inn to meldinger om påkjøring av vilt onsdag morgen – et rådyr er påkjørt ved Otrøy kirke i Midsund og en hjort er påkjørt i Todalen på Nordmøre.

Ingen personer kom til skade i sammenstøtene.

Det er også observert store mengder med hjort langs E39 i Skorgedalen i Vestnes, opplyser politiet.

Klokka 06.35 fikk politiet også beskjed om et trafikkuhell. En bil med to personer kjørte i grøfta i Ørskog. Heller ikke her ble det personskade.

– Bilen var heller ikke særlig skadet, men trengte bilberging. Sjåføren opplyste selv at det var glatt på stedet, forteller operasjonsleder Arild Reite til Rbnett.