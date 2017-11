Torsdag blir det nettmøte med Statens vegvesen om E39 øst for Molde

Nyheter

Har du spørsmål om trafikkgrunnlag, tunnel eller veg i dagen? Statens vegvesen stiller med to skarpe hoder i nettmøte på Rbnett torsdag klokka 09.30-11.00.

Send inn dine spørsmål til tips@rbnett.no allerede nå. Vi tar forbehold om mengden – vi kan ikke garantere svar til absolutt alle dersom det blir sendt inn veldig mange spørsmål.

Molde kommunestyre skal behandle saka «Bypakke Molde – vurdering av løsning for E39 øst for Bolsønes» i et møte som starter torsdag klokka 17. Dette vil Romsdals Budstikke dekke – og det vil bli lagt ut en direkte video-stream fra møtet her på Rbnett.

Utsettelsesforslag fra BOR, Sp, SV og Frp om å utrede tunnel fra Bolsønes til Lergrovik falt med åtte mot fem stemmer i formannskapet – Vi ber folk langs Fannestrandvegen om å «ta en for laget». Det er jeg ikke med på. Ny firefelts E39 på Retiro splittet Høyre i formannskapet, men posisjonen holder fast på Statens vegvesens råd. – Vi har handlingsrom til å flytte og gjøre vegen smalere, sier Frank O. Sæther (Ap).

Mener Molde kommune bør bestille utredning om ny E39-løsning – Kan man flytte en milliard fra vest til øst? Er det nødvendig å bygge tunnel for E39 fra Julbøen til Bolsønes? Kan man ta en milliard kroner fra vegplanene vest for Molde og flytte til lengre tunnel øst for Molde? Det vil Terje Tovan (Borgerlisten) har svar på.

Skepsis til fire felts E39 blant tilhørerne på rådhusplassen: – Vi vet jo altfor lite – Mange av oss har ikke fått med oss hva en fire felts E39 øst i Molde medfører, sier Kikki Pilskog. Hun mener saka må utsettes slik at folk blir mer opplyst om planene og konsekvensene.

Demonstrasjonen mot E39 i dagen gjennom Molde samlet cirka 500–600 mennesker – Moldes identitet på spill Demonstrasjonen på rådhusplassen i Molde mandag kveld applauderte kravet fra de fem opposisjonspartiene: Stans planene for fire felts E39 i dagen gjennom Molde. – Hele Moldes identitet og framtidsutvikling står på spill, sier Terje Tovan i Borgerlisten.