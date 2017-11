Innbrudd ved bedrift på Hjelset

Nyheter

Operasjonsleder i Møre og Romsdal melder at det har vært innbrudd ved en bedrift på sjukehusområdet på Hjelset i løpet av natt til onsdag.

Politiet fikk melding fra et vaktselskap klokka 03.45 – bedriften er tilknyttet et alarmselskap og har bildeovervåkning.

Vaktselskapet kunne opplyse at kameraet fanget opp to uvedkommende personer på stedet. En politipatrulje kom til stedet etter et kvarter – da var gjerningsmennene borte.

– En projektor ser ut til å ha blitt stjålet, trolig av typen NEC, opplyser operasjonsleder Arild Reite til Rbnett.

Den videre etterforskningen vil vise om det er mer som er tatt.