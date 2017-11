Dømt til fengsel for fyllekjøring

Nyheter

En mann i 40-åra, bosatt i Rauma, måtte i starten av november møte i Romsdal tingrett tiltalt for promillekjøring.

Vinglet voldsomt

Det var i juli i år at mannen kjørte med høy promille. Et par som kjørte bak ham over en strekning på rundt fire kilometer kontaktet politiet fordi bilen vinglet fram og tilbake, var på motsatt kjørefelt og holdt på å kollidere med en motgående bil, samtidig som farten varierte fra nesten stopp til 90 kilometer i timen.

De oppga registreringsnummer og signalement på både bilen og sjåføren. Da politiet fant bilen et kvarter seinere, var den parkert utenfor et bolighus. Der fant de også eieren av bilen – som politiet mente stemte overens med signalementet det hadde fått.

Mannen var åpenbart beruset, ifølge politiet.

Ble ikke trodd

I retten tilsto han å ha kjørt bilen, men sa at han ikke hadde drukket før etter kjøreturen. Den vinglete kjøringen forklarte han med at han hadde mistet en mobil ned på gulvet i bilen, og at han hadde forsøkt å plukke den opp.

Dette trodde ikke retten på. Promillemålingene som ble gjort fire timer seinere, viste at han hadde en promille på 1,7. Politibetjentene som først møtte ham mente han hadde synkende rus, og ikke stigende. Retten trodde heller ikke mannen hadde vært i stand til å få i seg så mye alkohol som var nødvendig for å oppnå en slik promille i løpet av det kvarteret som var gått etter at kjøreturen tok slutt.

Mannen ble etter dette dømt til fengsel i 24 dager, samt å betale ei bot på 15.000 kroner. Han mister også førerretten i to år og tre måneder. Han må også betale 3.000 kroner i saksomkostninger.