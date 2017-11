284 ledige celler i norske fengsler

Nyheter

Men til tross for ledig kapasitet i Norge har regjeringen fornyet leieavtalen med Norgerhaven fengsel i Nederland til september i 2019. Fengselet er en avdeling av Ullersmo fengsel, har høyt sikkerhetsnivå og 242 plasser.

– Det er ikke et mål å ha 100 prosent belegg i fengslene. Vi må ha varetektsplasser til rådighet for politiet og kunne flytte innsatte ved behov, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) til NRK.

Ordningen med leie av fengselsplasser i startet i 2015. Da hadde norske fengsler så lange soningskøer at varetektsfengslede ble sluppet fri for å gi plass til domfelte. Etter at leieavtalen trådte i kraft forsvant soningskøene og i dag er det 284 ledige soningsplasser i norske fengsler.

Justisdepartementet opplyser at cirka 80 prosent av dem som soner ved Norgerhaven fengsel er utenlandske borgere. Målgruppen for soning i dette fengselet er mannlige domfelte som gjennomfører straff i lukket fengsel og som ikke er i permisjonsregime.