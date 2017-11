Har samlet inn sju tonn plast – nå får de miljøpris

Nyheter

Organisasjonen «Plastfritt Giske» arbeider for et plastfritt hav, og organiserer både ryddedugnad og andre aksjoner for å holde fjæra fri for søppel. Initiativtakerne på Giske har engasjert store og små, og har fått med seg både skole og bibliotek på laget. Til sammen har de samlet inn mellom sju tonn plast.

– En av de største miljøutfordringene vi har er forsøpling i havet. Mikroplast har negtiv påvirkning på det marine økosyste,et og naturmangfoldet. Vi er imponert over hva «Plastfritt Giske» har fått til. De har gått systemtisk til verks og rydde øyene rundt Giske, sier leder i regional- ognæringsutvalget, Runar Vestheim.

Miljøprisen består av et kunstverk og 15.000 kroner. Prisen deles ut under fylkestinget i desember.