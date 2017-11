Fræna-mann må sone etter ruspåvirka kjøring

Nyheter

Det var en kveld i slutten i juni måned at mannen, som er i 40-åra, ruset seg på hasj, metamfetamin og noen tabletter.

Seint samme kveld bestemte han seg for å kjøre hjem en kompis som bor på Nordmøre. Dette på tross av at han var rusa og ikke har gyldig førerkort. Turen gikk greit, i den forstand at han ikke havnet i grøfta, men på retur møtte han politiet. For ikke å bli tatt, gasset han på, og kjørte dermed over fartsgrensa.

Da politiet til slutt fikk tak i ham, fant de ut at han bar kniv. Politiet beslagla også noe metamfetamin og en tablett hjemme hos ham denne natta.

Ble trodd

I retten fortalte han at han ikke skjønte at politiet ville ha ham til å stoppe. Han sa også at han ikke var klar over kniven som lå i ei lomme. Kniven pleide han å bære med seg på turer ute i naturen, forklarte han.

Påtalemyndigheten trodde ham på dette, og frafalt dermed to av siktepunktene. De øvrige forholdene tilsto han uforbeholdent.

Fengsel i 36 dager

Mannen er domfelt fem ganger tidligere, noen av disse langt tilbake i tid. Han har også ilagt forelegg flere ganger. I formildende retning viste retten til mannens tilståelse.

Etter dette ble mannen dømt til fengsel i 36 dager. Han må også betale 10.000 kroner i bot. Fræna-mannen mister også retten «for alltid» retten til å fa førerkort – det vil normalt si fem år.