Tussentunnelen stengt på grunn av løse takplater

Vegtrafikksentralen i Midt-Norge meldte mandag klokka 12.52 at Tussentunnelen er stengt. Årsaken er løse takplater.

– Årsaken er at flere løse takplater må demonteres. Trolig har det vært et større kjøretøy som har vært borti platene, slik at de ikke lenger er tilstrekkelig festet, opplyser Anne Marit Øksenvåg Johansen i vegvesenets kommunikasjonsavdeling.

Statens vegvesen jobber nå med å få entreprenør og utstyr på plass for å gjøre jobben. Tunnelen vil tidligst åpne tirsdag.

Det er omkjøring over Skaret. Vegen vil bli hyppigere brøytet og strødd mens Tussentunnelen er stengt.