Tussentunnelen ble stengt på grunn av løse takplater

Vegtrafikksentralen i Midt-Norge opplyste seint mandag kveld at Tussentunnelen igjen er åpen for trafikk.

Tunnelen ble stengt mandag klokka 12.52 på grunn av løse takplater.

– Årsaken er at flere løse takplater må demonteres. Trolig har det vært et større kjøretøy som har vært borti platene, slik at de ikke lenger er tilstrekkelig festet, opplyste Anne Marit Øksenvåg Johansen i vegvesenets kommunikasjonsavdeling mandag.

Det ble da anslått at tunnelen tidligst ville bil åpnet tirsdag, men Statens vegvesnens etreprenør fikk altså jobben unna allerede mandag kveld.