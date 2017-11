Nyheter

Etter et og et halvt døgns pause grunnet for høge temperaturer, starter Bjorli skisenter nå opp snøproduksjonen for fullt i løpet av formiddagen. Det har også kommet en del natursnø. Hvis alt blir optimalt, håper de å kunne offentliggjøre åpningstdato i løpet av de neste dagene, skriver skisenteret på sine hjemmesider.