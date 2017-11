Romsdaling må sone i 60 dager

Nyheter

En romsdaling i 50-åra måtte i slutten av oktober møte i Romsdal tingrett tiltalt for å ha kjørt bil med høy promille uten å ha gyldig førerkort. Han var også tiltalt for å ha sparket mot hodet til en politibetjent.

Kjørte med høy promille

Det var i oktober i fjor at mannen kjørte bil i Gjemnes. Han hadde kjørt av vegen og bilen satte seg fast i et autovern. Han ble pågrepet og sendt til lege for blodprøve. Første prøve, tatt cirka en halvtime etter avsluttet kjøring, viste en promille på 2,57. Andre prøve, tatt drøyt en time etter kjøringen, viste at promillen var 2,47.

Mannen hadde to berusede passasjerer med seg i bilen. Planen var å kjøre til Kristiansund. Mannen hadde ikke gyldig førerkort for bil, skriver Romsdal tingrett i dommen. Begge passasjerene sa at det var tiltalte som var sjåfør, mens han selv påsto han hadde ligget i bagasjerommet under kjøreturen. Dette trodde ikke retten på.

Ville sparke politibetjent

Noen dager seinere ble politiet bedt om å komme til sjukehuset i Molde, hvor vedkommende oppholdt seg, svært beruset.

Etter et besøk hos legevakten, for vurdering om han kunne overnatte i fyllearresten, ble mannen ført tilbake til politibilen. Da han ble plassert i baksetet, forsøkte han å sparke en av betjentene i hodet. Fordi politimannen så at sparket kom, klarte han å dukke unna.

60 dagers fengsel

Mannen er straffet seks ganger tidligere. Selv om dette ligger noe tilbake i tid, ble det tillagt vekt i skjerpende retning ved straffeutmålingen.

Mannen ble etter dette dømt til ubetinget fengsel i 60 dager. Han blir også ilagt en sperrefrist på tre år for å ta førerkort på nytt.