Presenterer oppdatert trasé og løsning for Romsdalsaksen

Romsdalsaksen AS innkalte mandag til pressekonferanse på Rica Seilet Hotel i Molde tirsdag. Her vil de presentere det de kaller «Romsdalsaksen versjon 2». Det er Hanne Moldver Salthammer som skal legge fram presentasjonen, skriver Romsdalsaksen i invitasjonen.

Her vil det bli lagt fram oppdaterte kostnader og en oppdatert trasé og løsning for fjordkryssingsprosjektet. Romsdalsaksen har også fått et konsulentfirma i Bergen til å foreta en uavhengig vurderning av byggekostnadene.

Folkene bak Romsdalsaksen AS skal så si noe om videre planer før det blir spørsmålsrunde.

Romsdalsaksen vil ikke godta den vedtatte traseen for Møreaksen og kjemper for en fjordkryssing fra Hjelvika til Skålahalvøya via Sekken og Veøya.