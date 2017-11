Nyheter

Statens vegvesen melder i en driftsmelding mandag morgen at de nå stenger fylkesveg 63 over Trollstigen for vinteren. Ifølge Vegvesenet gjelder stengingen «inntil videre».

Ved trafikkstasjonen på Horgheim er det mandag formiddag bare veger, men i høyere strøk ligger snøen etter de siste dagenes nedbør. Den kommende uka er det meldt rundt null grader og noe mer nedbør i Trollstigen.