Moldemann slo alarm da kollegaer besvimte på jobb – fredag ble han hedret med pris

Nyheter

Forrige fredag ble Kjell Ivar Sletten, opprinnelig fra Molde, kåret til «Årets verneombud», skriver politiforum.no, som først omtalte saken. Det var under verneombudskonferansen til Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio) at kåringen fant sted.

Sletten arbeider til daglig i Vest politidistrikt, og har blant annet vært involvert i etterspillet av Monika-saken, og han slo alarm da ansatte ved operasjonssentralen besvimte på jobb på grunn av langvarig, høy arbeidsbelastning.

– For en ære og fantastisk avslutning på sju og et halvt år som hovedverneombud. Politidistriktet har vært gjennom krevende tider når det gjelder ytringskultur og HMS. Det har vært tøft å stå i, og det er lett å ta med seg jobben hjem. Etter krisen har politidistriktet reist seg og vi har fått til mye bra innen HMS. Så denne prisen og maleriet skal henge på veggen hjemme og varme resten av livet, sa Sletten da han mottok prisen, ifølge politiforum.no.

Det er første gang prisen deles ut, og målet er å hedre den som over tid har engasjert seg som verneombud for å fremme helse, velferd og sikkerhet på arbeidsplassen.