Istad laget isskulptur til historisk klimarettssak

Nyheter

Tirsdag starter klimarettssaken der Natur og Ungdom og Greenpeace har saksøkt den norske staten for åpning for oljeboring i Barentshavet. Miljøorganisasjonene mener oljeboring i dette området bryter med miljøparagrafen i den norske grunnloven.

På en pressekonferanse mandag avduket saksøkerne en isskulptur som skal stå foran Oslo tingrett under klimarettssaken. Skulpturen er laget av kunstner Peder Istad fra Molde. Han har tidligere gjort seg bemerket med sine arbeider i is – og er også mannen som flere år produserte ishotellet på Bjorli. Istad skapte også rettssalen av is som var arena for «Århundrets rettssak», et konsept av kunstneren Morten Traavik.

Nordens største byggverk av is 190 tonn is må til når Peder Istad lager folkedomstol i Kirkenes.

BOLIG Moldekunstner trives best i åpne landskap Peder Istad har formet sin fargerike familiebolig i bølgende landskap på vestkysten i Sverige.

BILDER: Se Peder Istads isprosjekter Visuell nytelse er resultatet når iskunstner Peder Istad fra Molde har vært på ferde med sine team flere steder denne vinteren.

Ved siden av skulpturen, var det også en laget en talerstol, som blant annet ble brukt under pressekonferansen.

Isskulpturen har inskripsjonen §112, som viser til grunnlovsparagrafen som slår fast at landets borgere har rett til et «miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares». I tillegg står det at «naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten».

I tillegg til Natur og Ungdom og Greenpeace, skal også Besteforeldrenes klimaaksjon møte i retten – de er partshjelp i søksmålet. De tre organisasjonene som står bak klimasøksmålet representerer til sammen nesten 30 000 mennesker. I tillegg har over 400.000 mennesker verden over uttrykt sin støtte til søksmålet i en underskriftskampanje, heter det i en pressemelding fra Greenpeace.