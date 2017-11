Stor medaljefangst i hip hop-NM

Nyheter

Molde: Norges danseforbund arrangerte lørdag norgesmesterskap i «urbane stiler», som inkluderer Hip hop, breakdance, popping og mer.

Over to hundre deltakere var med i mesterskapet. Mange av dem har vært gjennom regionmesterskap for å kvalifisere seg. Totalt var det 13 deltakere fra Noise som var med til mesterskapet i Oslo. Nikita Kistochka har laget koreografien til gruppene fra Molde.

I klassen Hip Hop Duo for senior gikk både gullet og bronsen til Molde. Eskild Eriksen Sørflaten og Jakob Oteilus Flovikholm tok seieren, mens Annette Børstad og Sara Fjellberg Lund fikk bronsemedalje.

Gullvinnerne konkurrerte i seniorklassen for første gang.

I Hip hop duo for barn ble det førsteplass til Sara Nordstrand og Anna Sekkesæter Haugmo, også fra Molde. Ida Marie Gjendem og Thea Louise Dahle Husnes fikk tredjeplass.

Sara Nordstrand fikk også førsteplass i solo for barn.

I kategorien Small group, ble det seier til Moldejentene Synne Emilie Stornes, Solveig Indbjør Jentoft, Amalie Stub, Heather Frances og Vårin Alida Østigård.

– Danserne er veldig slitne med godt fornøyde nå, forteller Janne Eriksen Sørflaten, som er ansvarlig for konkurransedanserne i Noise Danseklubb, som i hovedsak er en breddeklubb.

Konkurransedagen lørdag varte fra kl. 10 til 23, med de offisielle NM-disiplinene først, før det var battle på ettermiddag og kveld.