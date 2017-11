Flere slagsmål i Molde sentrum natt til søndag

Nyheter

Det ble en fuktig natt på flere måter i Molde natt til søndag. Politiet rykket ut til to meldinger om slagsmål i Molde sentrum.

Klokka 03.00 ble en person slått ned utenfor Moldetorget. Vedkommende ble kjørt til legevakta som følge av hendelsen. Politiet har ikke fått tak i den mistenkte, og vet heller ikke foreløpig hvem personen er.

Like etter, klokka 03.07, fikk politiet på nytt ei melding om slåssing. Denne gangen i Hamnegata. Ambulanse var på stedet for å ta hånd om en person som hadde blitt slått i bakken og blitt borte et øyeblikk.

– Hendelsesforløpet i saken er ukjent. Men vi har to mistenkte, på 21 og 25 år, som anmeldes for ordensforstyrrelse i forbindelse med slagsmål, sier operasjonsleder ved Møre og Romsdal operasjonssentral, Per Åge Ferstad.

Flere hendelser ellers i området

23.03: Ålesund sentrum: Politiet fikk inn flere meldinger om en mannsperson som ropte og skrek. Han fremsto som beruset og aggressiv. Mannen ble kjørt til legevakta for sjekk.

23.10: Ålesund sentrum: Melding om vanskelig kvinnelig gjest på utested. Hun ble kjørt til arresten.

00.17: Volda: Melding om full fest i hus som disponeres av studenter. De ble pålagt om å dempe festen.

00.21: Rensvik: Melding om en mann som har slått til flere personer på ei tilstelning. Personen forlot stedet da politiet kom. Gjerningsmannen skal være kjent for politiet.

00.25: Ørsta sentrum: Klage på støy i form av høg musikk fra bil. Bilene forlot stedet før politiet kom.

00.39: Kristiansund/Kirkelandet: Melding om høg musikk. Politiet dro til stedet og fant ei tom leilighet. Patruljen skrudde av musikken.

03.00: Ålesund: Ordensforstyrrelse ved utested, to personer bortvist fra sentrum.

03.02: Ålesund sentrum: To menn i 20-årene slåss ved utested. Bortvist og anmeldt for ordensforstyrrelse.

03.31: Ørsta sentrum: Melding om full slåsskamp mellom to menn på 30 og 32 år. Begge anmeldt for ordensforstyrrelse og bortvist. Kvinne på 18 år ble også anmeldt for ordensforstyrrelse.